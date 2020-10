Verso il voto, Iacolino: "Più attenzione verso l'Unione europea"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

‘’La presenza di Giuseppe Milazzo, oggi ad Agrigento per la conclusione della campagna elettorale, testimonia l’esigenza che ho avvertito di collegare l’amministrazione comunale di Agrigento alle opportunità dell’Unione europea. La cultura progettuale sulle infrastrutture e la riqualificazione degli spazi urbani,nonché per rendere la mobilità urbana sostenibile, sono i punti di forza della mia esperienza al comune di agrigento.

Confidiamo di poter contare sull’appoggio del popolo agrigentino-conclude la candidata al consiglio comunale Giorgia Iacolino-per completare il programma di governo dell’amministrazione guidata da Lillo Firetto della quale farò parte in qualità di assessore con la nostra vittoria il 4 e 5 ottobre.