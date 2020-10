Amministrative 2020, Firetto: "Miccichè non conosce la propria città"

Continua il botta e risposta tra il candidato sindaco Firetto ed il canditato sindaco, Miccichè.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Dispiace davvero che il mio avversario non conosca la propria città. Questa mattina ha dichiarato: 'realizzare finalmente il depuratore del Villaggio Mosè'. Il depuratore - dice Firetto in una nota - è già in corso d’appalto, le offerte sono state presentate a settembre e la gara è in corso e la Regione non c'entra. Il depuratore dipende dal commissario nazionale unico per la Depurazione, Enrico Rolle. Eppure, dovrebbe essere informato. La sanità e igiene pubblica dovrebbe essere sua materia".



"Come pensa di risolvere i problemi senza conoscerne gli interlocutori? Il candidato sindaco commette anche un altro svarione perché è stato assessore alla Sanità con me - dice Firetto - nella mia Giunta ed è grave che non abbia seguito le vicende sulla questione del depuratore in quel periodo, grande battaglia che abbiamo vinto dopo un ventennio di discussioni sterili grazie all'avvio della gara d'appalto che garantirà depurazione e rete fognante a un'area vasta da Villaggio Mosè a San Leone e una porzione a sud del Comune di Favara".