Amministrative, affluenza alle urne a mezzogiorno: gli 8 Comuni si fermano all'11,55%

Gli agrigentini - chiamati alle urne in 8 Comuni - che si sono recati al voto sono stati complessivamente 13.589 sui 117.618 aventi diritto. L'affluenza provinciale - a mezzogiorno - è stata, dunque dell'11,55 per cento.

In provincia, l'affluenza più alta è stata a Cammarata dove si è arrivati al 15,52 per cento: si sono recati alle urne, infatti, in 837 sui 5.394 elettori. L'aumento rispetto alle precedenti amministrative, quando alle 12 l'affluenza era stata del 10,56 per cento, è stato dello 4,95 per cento.

Ad Agrigento, l'affluenza è stata del 13,13 per cento. Sui 51.912 elettori sono già andati alle urne in 6.816. Alla precedente tornata elettorale, per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale, allo stesso orario, si erano invece recati alle urne il 12,32 per cento. L'aumento è stato, dunque, dello 0,81 per cento.

A Camastra ha votato l'11,29 per cento: su 2.516 aventi diritto al voto sono andati ai seggi in 284. Leggera flessione (pari allo 0,21%) rispetto alla precedente tornata elettorale quando, a mezzogiorno, avevano espresso la propria preferenza l'11,50 per cento.

Maglia nera per Casteltermini dove ha votato il 6,62 per cento: in 829 sono andati ai seggi elettorali su 12.520 aventi diritto. Il calo è stato del 3,17 per cento: avevano infatti votato, a mezzogiorno della passata chiamata alle urne, il 9,79 per cento.

A Raffadali, l'affluenza è stata dell'11,03 per cento. Sui 14.030 elettori si sono già espressi in 1.548. Alla precedente tornata avevano votato il 9,32 per cento. L'aumento, in queste amministrative, è dunque dell'1,71 per cento.

Realmonte ha risposto con una affluenza pari all'11,22 per cento. Sui 5.285 aventi diritto hanno già votato in 593. La partecipazione degli elettori è aumentata, rispetto alla precedente tornata elettorale, è del 2,43 per cento quando avevano votato - alla stessa ora - l'8,79 per cento.

Ribera ha fatto registrare una affluenza del 10,24 per cento. Sui 20.286 elettori hanno votato in 2.077. C'è stato un lieve aumento, dello 0,82 per cento, rispetto alle precedenti elezioni quando avevano votato il 9,42 per cento.

A Siculiana ha votato il 10,66 per cento. Si sono espressi 605 elettori sui complessivi 5.675 aventi diritto. L'aumento di "risposta" è stato dell'1,60 rispetto alle scorse votazioni quando, a mezzogiorno, avevano votato il 9,06.