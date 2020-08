Amministrative, Zambuto: "Pronto al confronto e al dialogo con gli architetti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“L’Ordine degli Architetti è una risorsa importante per la città”, dice Marco Zambuto. Accolgo la proposta del presidente Alfonso Cimino per beneficiare di consigli utili, di suggerimenti ed indicazioni da figure esperte nel settore dell’architettura, per discutere di miglioramento della mobilità, di nuovi slanci per l’urbanistica sostenibile, per la massima valorizzazione del centro storico e della nostra amata San Leone, dei nostri quartieri e delle nostre ricchezze che vanno esaltate in ogni angolo possibile. La mia disponibilità è totale, con l’auspicio che questo incontro possa realizzarsi al più presto. Sono d’accordo con Cimino quando parla di spazi pubblici e nuovi progetti in tal senso da parte della politica locale. Ripensare Agrigento in modo concreto può diventare realtà solo attraverso l’apporto di gente esperta ed innamorata del proprio territorio, la nostra casa. Esporrò le mie proposte che certamente potranno essere ulteriormente arricchite e migliorate grazie agli stimoli forniti da questo confronto”.