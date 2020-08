Amministrative, Rosalia Proto candidata al Consiglio a sostegno di Zambuto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Rosalia Proto, di Agrigento, è candidata - con la lista Udc - a sostegno del candidato sindaco Marco Zambuto .

Ho 31 anni e, per la prima volta, mi cimento in questa nuova esperienza per portare avanti le istanze della gente comune, di cui faccio parte, che vengono discusse e condivise solo durante la campagna elettorale per poi essere cestinate. La mia candidatura nasce con lo scopo di portare avanti le predette istanze per un futuro migliore, soprattutto dei nostri figli, e dare un nuovo volto alla nostra meravigliosa città di Agrigento. Chi mi conosce sa che sono una persona umile che ha sempre avuto a cuore il bene della collettività. Se ognuno di noi si dedicasse anche per un breve lasso di tempo nell’arco di una giornata, senza secondi fini, al bene di Agrigento, la nostra qualità della vita migliorerebbe tantissimo.