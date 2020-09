Amministrative, lista civica "Onda": più di mille firme a sostegno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

È andata ben oltre le più rosee aspettative la raccolta firme per la presentazione delle liste civiche "ONDA"-Movimento Popolare Regionalista e "NOI"-Movimento per il Regionalismo.

Sono state raccolte ben 500 firme circa da ogni lista raggiungendo così il numero di 1000 firme ben oltre quelle necessarie.

In barba a tutti coloro i quali -si legge in un comunicato a firma dei coordinatori delle due liste- sostenevano che le due liste civiche avrebbe potuto avere problemi a partire dal raggiungimento del numero di firme necessario.

Ed ora tutti i candidati sono pronti a portare il necessario contributo alla rielezione del sindaco Lillo Firetto nonostante lo sciacallaggio nelle ultime ore dove sono stati usati toni politicamente scorretti".