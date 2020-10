Micciché sindaco di Agrigento, Fratelli d'Italia: "Grazie ai nostri elettori"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Soddisfazione in Fratelli d'Italia per l'elezione a Sindaco di Agrigento di Francesco Miccichè, appoggiato esternamente al ballottaggio dal partito di Giorgia Meloni.

"Voglio congratularmi con Francesco Miccichè per la sua ineccepibile vittoria - afferma il Commissario di FdI per Agrigento Lillo Pisano - sono certo che durante la sua guida la città tornerà ai livelli che le competono.

Complimenti anche ai nostri due consiglieri comunali Gerlando Piparo e Fabio La Felice, e all'assessore designato Costantino Ciulla.

Un grosso ringraziamento va anche agli elettori di Fratelli d'Italia che hanno colto l'invito a votare al ballottaggio Francesco Miccichè, risultando determinanti, lo dicono i numeri, per l'elezione del nuovo Sindaco".

Anche la deputata nazionale di Fratelli d'Italia, on. Carolina Varchi, esprime la propria soddisfazione e si congratula con il Sindaco Francesco Miccichè: "Abbiamo messo in campo la migliore squadra possibile, aiuteremo il Sindaco Francesco Miccichè, a cui faccio gli auguri per la sua elezione, con lealtà e passione, per cambiare la storia di Agrigento.

Faccio i più sentiti complimenti a Lillo Pisano e a tutta la classe dirigente locale per il grande ed efficace lavoro svolto che ha permesso di ottenere un ottimo risultato.

Con l'elezione in cmConsiglio comunale di Gerlando Piparo e Fabio la Felice, e la designazione in Giunta di Costantino Ciulla, noi di Fratelli d'Italia, insieme agli amici di Forza Italia, siamo gli unici partiti a carattere nazionale ad avere una rappresentanza al Comune di Agrigento per i prossimi cinque anni".