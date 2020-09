Amministrative, Lollobrigida ad Agrigento per sostenere la candidatura a sindaco di Daniela Catalano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Francesco Lollobrigida ad Agrigento per sostenere la lista di Fratelli d'Italia e la candidatura a Sindaco di Daniela Catalano

Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, on. Francesco Lollobrigida, sarà oggi ad Agrigento per sostenere la lista di candidati al Consiglio comunale di Fratelli d'Italia e la candidatura a Sindaco di Daniela Catalano.

Una conferenza stampa è prevista per le 18.30 di questo pomeriggio presso il Comitato elettorale Daniela Catalano Sindaco, al viale della Vittoria 211.

Saranno presenti anche il Commissario di FdI per Agrigento, Calogero Pisano, e la candidata Sindaco, Daniela Catalano.

Ospite dell'evento l'europarlamentare della Lega, on. Annalisa Tardino.

È obbligatoria l'uso della mascherina.