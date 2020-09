Amministrative, Irene Giglione ritira la propria candidatura al Consiglio

La candidata Irene Giglione ha ritirato la propria candidatura all’interno della lista “Noi” alle elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Agrigento.

Non parteciperà pertanto alla prossima competizione elettorale, pur mantenendo, fuori dalle istituzioni, fermo il proprio impegno sociale rivolto alla tutela e coltivazione degli interessi pubblici. Deciso il ritiro della candidatura, Giglione ha chiesto alle istituzioni che siano adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge per rendere noto ed evidente alla cittadinanza che il suo nominativo non parteciperà alla competizione elettorale.