Amministrative: Piparo e La Felice entrano in Consiglio, al ballottaggio Fratelli d'Italia con Miccichè

Gerlando Piparo, già responsabile provinciale di FdI per i rapporti con le Forze dell'ordine, e Fabio La Felice, già Portavoce di FdI per la Provincia di Agrigento, sono stati eletti al Consiglio comunale di Agrigento.

Un grande risultato per Fratelli d'Italia che entra per la prima volta in Aula Sollano, e che, con gli amici di Forza Italia, sarà l'unico partito dell'intero panorama politico nazionale ad essere presente in Consiglio comunale, dove, invece, non ci saranno tutti gli altri partiti, compresi quelli oggi al Governo.

Ai due neo consiglieri comunali vanno le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro del Commissario di FdI per Agrigento, Calogero Pisano, e di tutto il gruppo dirigente di Fratelli d'Italia.

Intanto, per il ballottaggio che si terrà domenica 18 maggio, è ufficiale l'appoggio di Fratelli d'Italia al candidato Sindaco, Franco Miccichè, che ha designato Assessore, nella sua Giunta di Governo, il dirigente regionale del partito, Costantino Ciulla.