Amministrative, Totò Petrotto candidato al consiglio comunale di Agrigento

Totò Petrotto, già sindaco di Racalmuto a metà degli anni Novanta e negli anni 2000, si candiderà al consiglio comunale di Agrigento con Vox Italia che sostiene il progetto politico-amministrativo di Franco Miccichè.

“Credo che Agrigento sia lo specchio dell’intera provincia e il fatto che la città sta vivendo un vuoto sociale, politico e di punti di riferimento positivi sia ineludibile. Nella mia vita sono un inguaribile ottimista e il momento di dare un contributo fattivo per far ripartire un territorio e i cittadini che sono messi all’angolo. Io metto a disposizione la mia esperienza amministrativa, politica e la mia passione per dare un percorso di rilancio e ripartenza netto che Agrigento e gli agrigentini reclamano e pretendono da tempo - ha scritto Totò Petrotto - . Vox Italia rispecchia quella connessione e identità di contenuti politici che sono essenziali per una riabilitazione dei cittadini con la cosa pubblica e che ci sia uno scambio di idee e di progettualità che partano dalle tante intelligenze agrigentine che ci sono e da troppo tempo si sono defilati dalla vita pubblica e politica. La politica ha il compito precipuo di risolvere le istanze dei cittadini e garantire un miglioramento delle condizioni di vita e innestare opportunità per creare occasioni di sviluppo. Ritengo indispensabile - ha spiegato il candidato al consiglio comunale di Agrigento - puntare sugli aspetti peculiari della città: l’area ex Asi, la valorizzazione della fascia costiera dal porticciolo turistico che deve essere ripensato e ampliato, gli arenili che sono in preda all’erosione e alla stanzialità turistica. La riqualificazione delle periferie è fondamentale per ricucire il tessuto sociale che oggi segna un impoverimento dai dati Istat sulla povertà in città. Il mondo delle associazioni e del volontariato deve essere aiutato e coinvolto perché è uno dei pochi riferimenti per gli agrigentini in quanto le istituzioni devono potenziare le risorse per i meno abbienti e i diversamente abili che rappresentano una fetta non indifferente dei residenti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Petrotto pensa anche a creare "quel circuito artistico, culturale che sia attrattivo di eventi e manifestazioni. Sciascia, Pirandello e Camilleri possono essere una ricchezza non solo culturale ma anche economica partendo dalle scuole e continuando con un turismo di livello che vede tutta la città protagonista. Il centro storico da un canto e il Palacongressi dall’altro devono avere feed-back ed essere volano per creare condizioni affinchè gli investitori - prosegue - mettano a disposizione le loro idee e i loro i progetti per iniziative positive e redditizie per il nostro tessuto sociale e produttivo. Sono certo che i cittadini agrigentini troveranno in Vox un’occasione di riscatto e di ritorno a una politica autentica dove verità, giustizia sociale e coinvolgimento popolare sono la base per far tornare grande Agrigento”.