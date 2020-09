Amministrative, Carlisi (M5S) su superbonus 110% e acqua pubblica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nell’ottica di essere utili alla cittadinanza, oggi 25 Settembre, per la presentazione della lista M5S, ormai bene conosciuta, e del programma che abbiamo offerto in #muddichi sui social, al Bar Portapò alle 17.30 si parlerà del Superbonus 110% con la partecipazione dei portavoce che interverranno per supportare la lista nello sprint finale della campagna elettorale.

Sabato 26 Settembre alle ore 18 (Bar Gambrinus, p.zza Purgatorio) si parlerà invece di “Acqua pubblica” con Federica Daga. Teniamo molto all’argomento e ne abbiamo dichiarato il sostegno anche nel programma elettorale.

Nell’invitare la cittadinanza alla partecipazione, ringraziamo i parlamentari per il supporto morale ed in particolare Filippo Perconti per averci dato la possibilità di parlare di questi due argomenti che ci stanno molto a cuore.