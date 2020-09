Architetti, geologi, geometri e periti agrari incontrano i candidati sindaco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Sabato 12 settembre, alle 9:30, nella sede di via Gaglio dell’Ordine degli architetti, gli Ordini professionali degli Architetti, dei Geologi di Sicilia, dei Geometri dei Periti agrari incontreranno i candidati sindaco sul tema “Agrigento, un progetto per la città”.

L’approssimarsi delle elezioni per la scelta del sindaco e dell’Amministrazione comunale per il prossimo quinquennio pone forti interrogativi da parte degli Ordini, richiedenti l’incontro, che in questi anni hanno acceso un focus sulla città e sulle infrastrutture senza dimenticare il paesaggio e i beni architettonici.

“Riteniamo – afferma Alfonso Cimino, presidente dell’Ordine degli architetti - di continuare a proporre soluzioni e interrogativi sui vari aspetti che non interessano solo le libere professioni ma il futuro dei cittadini e della nostra città. In questo senso, occorre partire da “Un progetto per Agrigento”, attraverso la rigenerazione umana e urbanistica della città, iniziando a creare politiche integrate fra scuola – lavoro- città -tempo libero e educando attraverso la conoscenza. Queste le priorità per una comunità che possa vivere il proprio ambiente nel rispetto di un progetto volto al futuro”.

L’evento si svolgerà a porte chiuse in applicazione delle misure di contenimento contro il Covid-19.

Sarà possibile seguire la diretta Facebook e Youtube sui canali dell’Ordine degli architetti.