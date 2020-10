Incidente Micciché-Lega, il candidato sindaco: "Nessun accordo", ma poi modifica il post sui social

L'apporto in termini elettorali assoluti potrebbe non essere assolutamente trascendentale, ma per il candidato sindaco Franco Miccichè oggi la Lega rappresenta un grattacampo imprevisto nel pieno della settimana che porterà al ballottaggio.

Galeotto fu un post su Facebook nel quale il medico scrive: "Sto leggendo delle critiche sui social per il mio presunto apparentamento con la Lega. Posso garantire di non avere fatto nessun accordo politico o tecnico con la Lega. Ho appreso come tanti la notizia che il partito di Salvini ha deciso di fare confluire i propri voti sulla mia persona. Non so se la notizia corrisponde al vero o meno e non posso certo impedirglielo. Io vado avanti per la mia strada e con le mie scelte per governare questa città".

E il testo in sé, è corretto in modo formale: oggi la coalizione che lo sostiene non conta la Lega (che del resto non ha superato la soglia del 5% e in provincia è elettoralmente poco o nulla rilevante) e anche in giunta il partito di Salvini non ha trovato spazio ad esempio con un assessore. Questo nonostante le dichiarazioni entusiastiche da parte dei leghisti come il responsabile siciliano Stefano Candiani, che parlava di un accordo, quello raggiunto ad Agrigento di "alto valore politico" perché va collocato nel "più ampio contesto di condivisione del progetto federativo che la Lega ha già proposto in Sicilia e anche in altre regioni e che gli autonomisti hanno apprezzato".

Passano i minuti e il post di Micciché cambia, con una revisione che vede saltare tutto il riferimento alla questione leghista. Tutto risolto? Macché. In casa Lega l'uscita del medico pare non sia piaciuta particolarmente, e non è escluso che a breve possa arrivare una risposta più o meno indiretta alle sue parole. Evoluzioni si registreranno in giornata, forse: bisognerà capire infatti se prevarrà l'amor di patria o quello di carroccio.