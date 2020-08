Amministrative, Francesca Montante in lista con Fratelli d'Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Agrigento 2020, Francesca Montante in lista con Fratelli d'Italia

Francesca Montante annuncia il proprio ingresso tra le fila di Fratelli d’Italia, per concorrere alla carica di consigliere comunale al Comune di Agrigento.

"Non nego che tanta è l’emozione nel comunicare, in via ufficiale, la mia candidatura al consiglio comunale.

Tanti sono stati i dubbi prima di mettermi in gioco, ma molto più forte è stata la voglia di dare una possibilità al nostro territorio.

Troppe sono state le promesse non mantenute che, ad oggi abbiamo dovuto ascoltare, troppe le visite di passerella, sempre meno concretezza e zero risultati. Agrigento ha bisogno di una svolta".