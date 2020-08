Amministrative, Nino Castrovinci Grillo in lista con Fratelli d'Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nino Castrovinci Grillo in lista con Fratelli d'Italia.

Nino Castrovinci Grillo annuncia il proprio ingresso tra le fila di Fratelli d’Italia, per concorrere alla carica di consigliere comunale al Comune di Agrigento.

"Con sentita emozione annuncio la mia candidatura nella lista di Fratelli d’Italia "Il mio vuole essere un gesto di amore verso Agrigento e gli Agrigentini. Troppe passerelle e tante le promesse mancate. La comunità è cresciuta negli ultimi anni ma, allo stesso tempo, non è cresciuta la Politica del fare, i servizi rimangono gli stessi di trent’anni fa, con la conseguenza di tantissime criticità sul territorio. La mia candidatura è espressione diretta di un gruppo di giovani che hanno deciso di non andare via, ma di restare e di non subire più la Politica inconcludente. Una candidatura condivisa da giovani e ragazzi che hanno un solo coraggio: quello di restare e cambiare".