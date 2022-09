Elezioni regionali: ecco gli agrigentini che entrano all'Ars, è testa a testa per M5S fra Cambiano e Di Caro

Riccardo Gallo e Giusy Savarino stanno festeggiando. Al parlamento regionale, oltre loro, sono dentro Margherita La Rocca Ruvolo (Fi), Michele Catanzaro (Pd), Roberto Di Mauro e Carmelo Pace (Dc).

Ad ufficializzare l'elezione sono stati gli stessi Savarino, Gallo (listino), Margherita La Rocca Ruvolo, Michele Catanzaro, Roberto Di Mauro.

Per la nuova Dc, sarebbe avanti l’ex sindaco di Ribera Carmelo Pace sul consigliere comunale di Favara Salvatore Fanara. Spoglio e conteggi non sono naturalmente ancora finiti. E per il movimento Cinque Stelle tutto sarebbe ancora in bilico fra fra Angelo Cambiano, ex sindaco di Licata, e Giovanni Di Caro che è deputato uscente dei Cinque Stelle. Fra i due è un autentico testa a testa. Cambiano sarebbe avanti di circa 500 voti, ma mancano all'appello i Comuni di Canicattì, Sambuca di Sicilia, Bivona, Burgio, Calamonaci, Calabellotta, Camastra, Joppolo Giancaxio, Siculiana, Villafranca Sicula, Montevago e Naro. Ad Agrigento, città capoluogo, Di Caro ha preso circa 700 voti e 60 Angelo Cambiano.

Resterebbe fuori, stando a quanto al momento trapelato, il deputato uscente di Prima l’Italia Carmelo Pullara.

Gli aggiornamenti riprenderanno domani mattina