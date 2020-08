Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La candidata sindaco di Siculiana, l'avvocato Vita Maria Mazza, annuncia con soddisfazione che il consigliere comunale "Indipendente" Calogero Piro farà parte della lista civica "ViviAmo Siculiana" a sostegno della sua candidatura alle prossime elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre. Calogero Piro, giovane e valido politico che si è sempre speso per il bene del proprio paese, ha sposato in pieno il progetto politico ed il programma elettorale della candidata sindaco Vita Mazza e si augura di essere rieletto al consiglio comunale. Piro, cinque anni fa, era stato eletto nelle file della maggioranza con la lista "Voltiamo pagina". Poi, dopo un'attenta valutazione, lo stesso Piro ha annunciato la propria fuoriuscita dal gruppo di maggioranza per divergenze di vedute e prospettive di sviluppo dell'attuale amministrazione comunale, non condividendone più la linea politica intrapresa anche per la futura amministrazione.