Amministrative, Di Nolfo: "Ripristinare e potenziare i parcheggi rosa"

Nel 2011, la Giunta guidata da Marco Zambuto deliberava l'istituzione dei "parcheggi in rosa", stalli destinati a donne in gravidanza e neo mamme, per agevolarne la sosta e con apposita ordinanza si individuavano le precise aree dedicate.

Agrigento, nel 2011, si mostrò all'avanguardia e attenta ai bisogni dei cittadini e alle esigenze della maternità, sensibile alle tematiche di inclusione sociale e pari opportunità.

Purtroppo, negli anni a seguire, tali parcheggi sono risultati spesso inutilizzati, poiché resi il più delle volte invisibili a causa di una segnaletica orizzontale e verticale pressoché assente.

Eppure sarebbe bastato un ordinario intervento di manutenzione da parte dell'odierna amministrazione per renderli facilmente fruibili.

Quello dei parcheggi in rosa non è una promessa elettorale, ma azione già compiuta dall'amministazione Zambuto, il quale certamente provvederà al loro ripristino e potenziamento d'intesa col comando della Polizia Municipale.