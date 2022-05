Verso le amministrative: il Pd schiera Salvatore Manganello contro l'uscente Stefano Castellino

Sarà l’ex assessore comunale Salvatore Manganello a sfidare il sindaco uscente Stefano Castellino. Ad ufficializzare la candidatura è stato il circolo del partito Democratico. “Il Pd di Palma di Montechiaro è fortemente convinto che un uomo giovane, preparato e unanimemente riconosciuto come un dirigente politico di assoluto rilievo, come Salvatore Manganello, possa rappresentare al meglio l’intera città, interloquendo con ogni livello sociale – si legge in una nota. Nel corso delle sue precedenti esperienze amministrative, Salvatore Manganello ha dato ampia dimostrazione di saper amministrare la cosa pubblica in maniera sana e trasparente. Con l’annuncio della candidatura di Salvatore Manganello inizia per noi e per la nostra comunità una nuova fase politica e sociale - viene evidenziato dal circolo Pd - . Intendiamo costruire dal basso un’alternativa valida, forte e concreta ad una gestione irresponsabile ed oligarchica della cosa pubblica. Lavoreremo affinché Palma riprenda il suo cammino di crescita, attraverso una partecipazione attiva e consapevole dei cittadini”.

L'uscente Stefano Castellino ha al suo fianco una squadra con 5 liste: “Nuova Palma", "Corri Palma", "Costruiamo insieme", "Palma in movimento" e "Ama la tua città". "Questa ampia coalizione - si legge in una nota stampa - rappresenta già un punto fermo non solo per la riconferma di Castellino, ma anche per la successiva azione amministrativa”.