Elezioni sindacali nella sanità: exploit del Nursind agrigentino che raddoppia i consensi  

Exploit del sindacato degli infermieri Nursind ad Agrigento nel rinnovo delle rappresentanze sindacali nella sanità. La segreteria territoriale guidata da Salvatore Terrana è riuscita in questa tornata elettorale a raddoppiare i consensi passando da 226 a 471 voti e da quattro a sette Rsu. Il Nursind si afferma così come il secondo sindacato ad avere maggiori Rsu assieme alla Cisl. “Il lavoro svolto in questi anni ha ripagato - dice Salvatore Terrana, segretario territoriale Nursind Agrigento - abbiamo lavorato con un profilo basso al fianco dei lavoratori in un periodo difficile come quello della pandemia, portando avanti un confronto costante con l’azienda e proponendo soluzioni utili a migliorare la vita professionale dei colleghi. Sono stati anni difficili in cui ognuno di noi è stato chiamato a uno sforzo enorme spesso senza ottenere alcun ristoro in cambio. Non ci siamo mai arresi rimanendo al fianco dei colleghi, e il risultato di oggi dimostra che la strada è quella giusta. Una rappresentanza sindacale così forte consente certamente di portare avanti nuove battaglie con una spinta sempre più energica”.