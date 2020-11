Coronavirus e amministrative, Pullara: "Sospendere la chiamata alle urne di San Biagio Platani"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Sospendere immediatamente e rinviare, a data da destinarsi, le elezioni amministrative in programma il 22 e 23 novembre prossimi nei Comuni di Vittoria (Ragusa) e San Biagio Platani(Agrigento), con la sospensione di ogni attività elettorale". Lo sostiene il deputato regionale l'On. Carmelo Pullara.

"Come è noto- dichiara Pullara- il 22 e 23 novembre prossimi in Sicilia due comuni, Vittoria in provincia di Ragusa e San Biagio Platani in provincia di Agrigento, sono chiamati al voto per l'elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale. Considerato il periodo drammatico che stiamo vivendo a causa dell'emergenza Coronavirus ritengo sia necessario sospendere immediatamente e rinviare,a data da destinarsi, le elezioni con sospensione di ogni attività elettorale in presenza. Il dato epidemiologico- aggiunge Pullara- continua ad aggravarsi ogni giorno di più con numeri sconfortanti. Nella provincia di Ragusa è salito quasi a mille il totale delle persone attualmente contagiate e Vittoria è l'area più colpita. Anche in provincia di Agrigento la curva dei contagi continua a salire. Inoltre ritengo anche assurdo che si faccia campagna elettorale quando la gente ha ben altre preoccupazioni. Il virus galoppa -conclude Pullara- e occorre essere prudenti e fermarsi se è necessario, ne va della salute di tutti".