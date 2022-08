Elezioni regionali, seconda “candidatura rosa” con Paola Sacco di Prima l’Italia-Lega

Nuova “candidatura rosa” per le prossime elezioni regionali. In corsa anche Paola Sacco, vice presidente del Consiglio comunale di Raffadali, per la lista “Prima l’Italia”.

A comunicarlo sono stati il commissario regionale di “Prima l’Italia/Lega” Nino Minardo ed il commissario provinciale di Agrigento Annalisa Tardino.

Entrambi si dicono “soddisfatti per un’adesione capace di fornire ulteriore entusiasmo e pregevoli contenuti al nostro progetto politico regionale”. Paola Sacco, dipendente pubblico, mamma, persona molto apprezzata soprattutto per il suo importante impegno nel sociale, dichiara così la sua piena adesione a “Prima l’Italia”, “con la certezza di poter dare un importante contributo al progetto politico”.

“Esprimo la mia soddisfazione per la candidatura di Paola Sacco - ha commentato Carmelo Pullara – a cui riconosco doti di donna capace e conoscitrice del territorio, con particolare attenzione alla problematiche del sociale. La lista si arricchisce di un'altra figura importante, che darà un notevole contributo ai progetti e agli obiettivi che abbiamo pensato per il nostro territorio”.