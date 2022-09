Elezioni Regionali Sicilia 2022, i deputati eletti: la mappa della nuova Ars

Lo scrutinio delle Regionali è ancora in corso (la diretta) e procede a rilento in alcune province, soprattutto a Siracusa. A causa di dati incompleti o errati trasmessi da alcuni Comuni, l'Ufficio elettorale della Regione non può ancora comunicare la ripartizione definitiva dei 70 seggi dell'Ars in tutta la Sicilia, che sono 16 nella provincia di Palermo, 13 a Catania, 8 a Messina, 6 ad Agrigento, 5 a Siracusa e Trapani, 4 a Ragusa, 3 a Caltanissetta, 2 a Enna.

Dei restanti otto seggi, uno spetta al presidente eletto Renato Schifani, sei alla lista regionale del candidato governatore vincente (il cosiddetto listino), mentre il seggio restante è del candidato governatore arrivato secondo, ovvero Cateno De Luca.

Si segnala che Nuccio Di Paola del M5S è stato eletto in tre collegi (Palermo, Caltanissetta e Catania) e deve optare per un seggio; mentre Riccardo Gallo Afflitto (Forza Italia), Giuseppe Lombardo (Popolari e autonomisti) e Gaetano Galvagno (Fratelli d'Italia), presenti nel listino, di fatto liberano un posto ciascuno nelle rispettive liste. Tommaso Calderone (Forza Italia), eletto anche alla Camera dei deputati nell'uninominale, cederà il posto a Bernardette Grasso. Anthony Barbagallo, invece, eletto alla Camera nel plurinominale, non ha ancora comunicato se sceglierà il parlamento nazionale o l'Ars. Idem Luca Cannata di Fdi e Gianfranco Miccichè di Forza Italia (in aggiornamento).

Qui di seguito i nomi degli eletti già certi: