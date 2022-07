Verso le elezioni regionali, Sabrina Lattuca candidata con "Prima Italia"

Sabrina Lattuca, sindaco di Realmonte, è candidata - con "Prima Italia" - alle regionali.

“Comunichiamo che è stato siglato un accordo per un percorso comune a partire dalle prossime elezioni regionali - hanno detto il commissario regionale di 'Prima l’Italia' Nino Minardo e il commissario provinciale di Agrigento Annalisa Tardino - . Sarà la stessa Sabrina Lattuca, quale rappresentante del progetto civico 'Insieme scaleremo il futuro', a candidarsi per le elezioni regionali nelle liste di 'Prima l’Italia', nel collegio della provincia di Agrigento. Siamo soddisfatti ed orgogliosi che la nostra lista ad Agrigento possa schierare il sindaco Lattuca”.

Sabrina Lattuca spiega la sua decisione di candidarsi alle regionali nella lista “Prima l’Italia” con una duplice motivazione. La prima è quella di avere trovato in “Prima l’Italia” quel contenitore moderato e pluralista che consente al suo movimento di esprimersi al meglio. La seconda, che solo un impegno diretto, mettendoci la faccia, come da sua abitudine, darà le garanzie necessarie per potere, in prima persona da vicino, portare avanti e monitorare le progettualità. “Esprimo la mia soddisfazione e condivisione per l’accordo raggiunto con il sindaco di Realmonte - commenta Pullara – . Sabrina Lattuca è figura valida e capace, portatore del progetto civico 'Insieme scaleremo il futuro' all’interno di 'Prima l’Italia'. Sono ulteriormente soddisfatto perché siamo i primi in provincia ad avere quasi definitivamente delineato una forte e competitiva lista per le regionali, che vede di giorno in giorno arricchirsi di figure prestigiose, conoscitori del territorio".