Regionali, parla Conte: "In Sicilia valutiamo primarie col Pd per scegliere candidato più idoneo"

In Sicilia "c'è un confronto" con il Pd "per quanto riguarda il programma e i candidati più idonei. Sicuramente stiamo valutando anche le primarie, ma dobbiamo valutare insieme il percorso per elaborare un programma comune e per individuare il candidato più idoneo". Lo ha detto a Sesto San Giovanni il leader del M5S Giuseppe Conte.

Sul tema delle Regionali ha parlato ieri sera anche il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, a Messina, a margine di una iniziativa elettorale a sostegno del candidato sindaco dell'area progressista Franco De Domenico. "Abbiamo cominciato - ha detto - una discussione molto produttiva sul metodo di scelta del candidato o della candidata alle Regionali in Sicilia. Per noi le primarie, questa forma di coinvolgimento e apertura ai cittadini siciliani, sono il modo migliore per scegliere un nome vincente".

"Alle Regionali in Sicilia noi costruiamo una coalizione larga sul modello di quella di Messina, anche più larga e inclusiva - ha aggiunto Letta -. Dalla Sicilia verrà un grande messaggio di unità a livello nazionale dei progressisti. Sono sicuro che vinceremo le Regionali e saremo ancora più forti in vista delle elezioni nazionali. Noi andremo alle regionali con l'impegno di dare alla Sicilia un'amministrazione per 5 anni che sia in grado di tenere insieme la coliazione che costruiremo e far sì che il nostro programma - che insieme attraverso primarie accetteremo tutti - diventi il cuore del nostro lavoro. Voglio dire questo perchè noi non siamo qui per un cartello elettorale ma le liste che sostengono Franco De Domenico sindaco saranno le liste che daranno un governo forte alla Sicilia e faranno della Sicilia il cuore dell'alleanza politica nazionale".