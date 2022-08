Elezioni regionali, Peppe Arnone candidato nella lista “Cento Passi”

Giuseppe Arnone è stato contattato, per essere candidato nella lista “Cento Passi” alle elezioni regionali nel collegio di Agrigento, a sostegno della Presidente Caterina Chinnici. La proposta di candidatura è stata formulata dal portavoce provinciale dei Verdi Europa, Leonardo Di Mauro.

L’iniziativa di Leonardo Di Mauro avviene a seguito di colloqui, intercorsi nei giorni scorsi tra i responsabili regionali dei Verdi Europa, Massimo Fundarò e Antonella Ingianni, che avevano chiesto ad Arnone la disponibilità alla candidatura.

I Verdi Europa fanno parte dello schieramento costitutivo della lista Cento Passi che ha in Claudio Fava il riferimento alle primarie svolte a luglio e nella assemblea regionale siciliana

Giuseppe Arnone ha così commentato la proposta ricevuta, finalizzata a rappresentare, innanzitutto, le battaglie ambientaliste contro la mafia nella lista Cento Passi in provincia di Agrigento: “Mi ha convinto ad accettare la proposta la convinzione di offrire, in questo momento storico, la mia storia al servizio dello schieramento di centrosinistra che sta valorizzando figure importantissime della società civile, quali quella di Ilaria Cucchi. E per questa ragione, invierò a Claudio Fava – che ho sostenuto alle primarie – anche gli atti dei carabinieri relativi alle ultime minacce anonime, ricevute lo scorso aprile con una lettera partita dall’aeroporto di Milano Linate e contenente una garza insanguinata, alcuni cerotti, e la scritta 'Merda tappati la bocca'. Intendo caratterizzare la campagna elettorale sui temi del contrasto al rigassificatore, sulla tutela del territorio contro gli scempi e l’abusivismo, sulla lotta alla corruzione e per la legalità”.