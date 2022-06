Regionali, Nello Musumeci pronto a gettare la spugna? "Toglierò il disturbo"

Il presidente della Regione Nello Musumeci sarebbe pronto a fare un passo indietro e rinunciare alla ricandidatura a Palazzo Orleans. La notizia è trapelata durante l'inaugurazione della mostra "Agata. Dall’icona cristiana al mito contemporaneo", che si è svolta a Catania, dove il governatore per la prima volta ha evocato l'ipotesi di gettare la spugna: "La Regione Siciliana ha fatto molti interventi anche nel settore della cultura e per quelli che non sono finiti ci sarà il mio successore" perché, ha aggiunto, "io toglierò il disturbo".

Musumeci non ha voluto commentare il passaggio del suo intervento con i giornalisti presenti e all'Ansa ha anunciato che nei prossimi giorni incontrerà la stampa. Il governatore insomma non conferma né smentisce, anche se in base a quanto è trapelato da un incontro avuto al Palazzo Esa di Catania con gli assessori Messina, Falcone e Razza avrebbe manifestato l'intenzione di non ricandidarsi alle Regionali, provato dalle fibrillazioni interne alla coalizione di centrodestra e dagli attacchi subiti, l'ultimo da parte di Gianfranco Miccichè - presidente dell'Ars e coordinatore siciliano di Forza Italia che dopo l'elezione di Lagalla a sindaco di Palermo ha ribadito il suo "no" a un Musumeci bis.

A questo punto all’interno del centrodestra si potrebbe aprire la partita per la designazione del nuovo aspirante governatore: un nome che faccia sintesi tra Forza Italia, Fdi, Lega e centristi.