"Forza del Popolo", Lillo Massimiliano Musso in corsa per la presidenza della Regione

L'avvocato agrigentino Lillo Massimilano Musso sarà candidato alla presidenza della Regione Sicilia per "Forza del popolo".

Quarantasei anni, residente a Ravanusa, "interpreta - dice una nota da lui stesso inoltrata - l’area antagonista del Governo Draghi ed è esponente di spicco del cosiddetto fronte 'novax'. Fondatore di Mille Avvocati per la Costituzione, ha denunciato il governo Draghi per eversione dell’ordine democratico che avrebbe usato l’emergenza sanitaria per ottenere poteri straordinari conservati anche dopo la formale cessazione dello stato emergenziale. Forza del Popolo correrà con propri listini provinciali e un listino del presidente e con un proprio programma amministrativo".