Elezioni regionali, indetti i comizi: all'Agrigentino destinati 6 seggi

Le elezioni regionali per il presidente della Regione e l'Assemblea regionale siciliana per la diciottesima legislatura si svolgeranno il 25 settembre, in concomitanza con le consultazioni nazionali.

Lo ha stabilito la giunta regionale approvando stamattina, su proposta del presidente della Regione, Nello Musumeci, la delibera di convocazione dei comizi elettorali: il decreto di indizione dei comizi e quello di ripartizione dei seggi nei vari collegi.

Le urne saranno aperte nell'unica giornata di domenica, dalle 7 alle 23.

La ripartizione dei 70 seggi dell'Assemblea nell'ambito dei collegi elettorali, è elaborata sulla base della popolazione residente nell'Isola (5.002.904 abitanti), secondo l'ultimo censimento disponibile. Nel dettaglio, 62 seggi sono così distribuiti nei collegi provinciali: 6 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 13 a Catania, 2 ad Enna, 8 a Messina, 16 a Palermo, 4 a Ragusa, 5 a Siracusa, 5 a Trapani.

Degli otto seggi residui, sette andranno alla lista regionale del candidato presidente vincente (il cosiddetto "listino") e uno al candidato presidente secondo classificato.