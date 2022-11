Savarino fuori dalla giunta, lettera di 20 amministratrici: "Brutta pagina di politica"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Neanche l'elezione del primo presidente del Consiglio donna riesce a portare in Sicilia parità e meritocrazia.

Siamo donne ed amministratrici locali, quotidianamente impegnate per i nostri territori, costantemente sotto esame per il nostro operato, con un rigore ed un parametro che mai si applica al mondo maschile.

L'on. Savarino è un esempio ed un riferimento per noi.

Pertanto prendiamo le distanze da questa pagina di brutta politica, dalle vecchie logiche, dagli uomini al comando, dall'arroganza del potere e pubblicamente dichiariamo la nostra solidarietà all'on. Savarino ed a tutte quelle donne che lavorano e che si battono con impegno per dimostrare il proprio valore, quotidianamente, donne che ancora troppo spesso subiscono torti e pagano il prezzo di volersi affermare autonomamente e per merito, in un mondo ancora troppo maschilista."

Roberta Zicari, Claudia Alongi, Miriam Mignemi, Giulia Ferro, Patrizia Amato, Cinzia Leone, Valentina Zucchetto, Antonella Tarantino, Valeria Proto, Giorgia Caruana, Mariella Ragusa, Antonella Cavezzano, Federica Manna, Alessandra Palmeri, Lina Iacona, Graziella Sacco, Maria Rosa Di Guida, Teresa Saporito, Mariangela Castellano e Martina Toledo.