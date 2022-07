Forza del popolo, grande partecipazione alla presentazione della candidatura alla presidenza della Regione Siciliana di Lillo Massimiliano Musso.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Presidente di Sicilia “ è il titolo della campagna elettorale che ha già toccato le città di Catania, di Caltanissetta e di Palermo, con la presentazione di un pezzo di squadra che accompagnerà la formazione politica capitanata da Musso alla sfida elettorale del prossimo autunno. Nel collegio di Caltanissetta spunta il primo nome della lista provinciale ed è quello dell’Avvocato Vincenzo Nicoletti, nominato capo del comitato elettorale a livello regionale. Caltanissetta si conferma crocevia politico. “ La Sicilia ha bisogno di un grande piano per la ripresa economica e avanza , con sempre più partecipazione, l’idea di introdurre una moneta complementare e di sanare il rapporto tra cittadino e istituzione regionale con l’abbattimento della burocrazia che paralizza l’iniziativa della Sicilia che preferisce emigrare piuttosto che chiedere” favori” a chi ha monopolizzato la pubblica funzione”, ha dichiarato Musso, che ha concluso la conferenza stampa con una promessa : “ non inseguiremo il voto prospettando quello che i sondaggi indicano, ma ci poniamo come guida nell’esclusivo interesse del Popolo Siciliano e per il bene comune” L’Avvocato Vincenzo Nicoletti , che correrà nel collegio provinciale Nisseno, ha dichiarato: “ La nostra non è una candidatura di testimonianza. Siamo l’alternativa concreta al malgoverno e intendiamo schierare persone all’altezza delle sfide che ci attendono”. Ignazio Antonio Riggi, presidente dell’Assemblea Generale di Forza del Popolo ha sottolineato quanto Forza del Popolo sia un partito compiutamente strutturato a livello nazionale, con una forma organica che coinvolge l’intero territorio nazionale. Ha ribadito inoltre che elementi fondanti del partito sono i “Mille Avvocati per la Costituzione” e i “Mille Medici per la Costituzione”, associazioni note nel panorama nazionale per aver condotto numerose battaglie, recentemente sfociate in provvedimenti giudiziari che hanno messo in seria difficoltà il governo nazionale.