Elezioni regionali, si depositano le prime liste: ecco i nomi e le anticipazioni

Elezioni Regionali 2022, ci siamo: i partiti iniziano a definire il quadro delle candidature in vista dell'election day del prossimo 25 settembre.

La prima lista depositata anche per la provincia di Agrigento è quella della Dc Nuova di Salvatore Cuffaro. In squadra, l'ex sindaco di Ribera Carmelo Pace, il "big" delle preferenze al Consiglio comunale di Favara Salvatore Fanara, il già deputato regionale Decio Terrana, il consigliere comunale di Canicattì Giuseppe Alaimo, il consigliere comunale di Raffadali Marinella Notonica e Chiara Cosentino.

Anche le altre liste, ovviamente, stanno definendo il quadro dato che è fissato a domani il termine ultimo per indicare le squadre che "correranno" alle prossime elezioni amministrative.

Ad aver annunciato già giorni fa i candidati è stata De Luca Sindaco di Sicilia di Cateno De Luca: Roberto Battaglia, il già assessore e deputato regionale Gaetano Cani, Ciro Miceli, l'ex assessore comunale a Sciacca Salvatore Monte, Maria Dalli Cardillo e Marzia Maniscalco.

Entro stasera alle 22, invece, sarà definito il quadro per il Movimento 5 Stelle, con una rosa di sei candidati che dovrà passare dal vaglio delle "cliccarie". In ballo, per Agrigento, ci sono l'uscente Giovanni Di Caro, l'attuale consigliere comunale di Porto Empedocle Salvatore Ersini, l'ex sindaco di Licata Angelo Cambiano, l'ex consigliere comunale di Agrigento Marcella Carlisi e poi Francesco Castrogiovanni e la già candidata alle europee Antonella Di Prima.

Nel Pd quadro non ancora definito rispetto alle candidature, con alcuni cambiamenti in corsa. Candidati saranno l'uscente Michele Catanzaro, il giornalista e fondatore del movimento "Servire Agrigento" Raoul Passarello, il componente della segreteria provinciale del Pd Antonio Zarcone. Dentro anche l'ex sindaco di Lampedusa Totò Martello. Candidato "per una notte" in casa Pd, da quanto trapelato, l'attuale sindaco di Aragona Peppe Pendolino.

In Prima L'Italia ampiamente ufficiali sono le candidature dell'uscente Carmelo Pullara (che è candidato anche alla Camera), del giornalista, oggi consigliere comunale e già candidato sindaco a Canicattì Cesare Sciabarrà e del sindaco Realmonte Sabrina Lattuca. Tra i candidati anche Carmelo D'Angelo, sindaco di Ravanusa, Antonino Lauricella, assessore e consigliere comunale a Grotte e Paolina Sacco, vicepresidente del Consiglio comunale di Raffadali.

In Forza Italia è certo (almeno, è stato annunciato nei giorni scorsi sui social "con grande entusiasmo") il ritorno dell'ex deputato Vincenzo Fontana, così come la doppia candidatura di Margherita La Rocca Ruvolo. Sulla ricandidatura o meno dell'uscente deputato Riccardo Gallo Afflitto c'è "suspance" dopo lo strappo consumatosi in occasione della formazione delle liste nazionali.

In Fratelli d'Italia è certa la candidatura dell'ex #Diventeràbellissima Giusi Savarino, deputato uscente e presidente della commissione ambiente, così come quella del neo entrato nel partito Matteo Mangiacavallo, già 5 stelle e candidato sindaco a Sciacca.

Ricandidato sarà certamente, con la lista Noi con la Sicilia, Popolari e autonomisti anche l'attuale vicepresidente dell'Ars Roberto Di Mauro. Nella lista - ancora non definita al 100% - l'attuale consigliere comunale di Favara Vito Maglio, l'ex assessore comunale di Licata Anna Triglia e Domenico Licata, presidente del Consiglio comunale di Canicattì.

In fase di definizione anche la lista "Cento Passi " di Claudio Fava: tra i nomi che trapelano attualmente c'è quello dell'ex consigliere comunale e assessore Angela Galvano, ma anche qui si è ancora al lavoro per chiudere il quadro delle candidature.

