Verso le elezioni regionali: cinque candidati a Licata, ecco chi sono

Sono cinque i licatesi, tranne nuove candidature o ritiri dell'ultimo minuto, che si presenteranno alle elezioni regionali.

Il primo ad annunciare la candidatura è stato il deputato Carmelo Pullara che correrà con il simbolo "Prima l'Italia"; poi ha fatto sapere d'essere pronto a scendere in campo anche l'ex sindaco di Licata Angelo Cambiano che correrà con il movimento Cinque Stelle. Ufficiale, già da qualche giorno, anche la candidatura dell'architetto Chiara Cosentino e correrà con Nuova democrazia cristiana di Totò Cuffaro. E poi - stando a quanto riporta il quotidiano La Sicilia - ci sono due candidature annunciate e non ancora ufficializzate: quella dell'ex vice sindaco Angelo Vincenti che orbiterebbe in Forza Italia e quella dell'attuale consigliere comunale Anna Triglia, espressione politica dell'ex sindaco Angelo Balsamo, la cui candidatura dovrebbe avvenire in area di Centrodestra,