Elezioni regionali, il centrodestra cerca candidati: spunta il nome di Angelino Alfano

Spunta anche il nome dell'ex ministro agrigentino Angelino Alfano nel "toto presidente" in vista delle elezioni regionali del prossimo autunno.

Ad avanzare il nome dell'ex guardasigilli sarebbe una porzione del centrodestra, secondo quanto ricostruito stamattina da Repubblica, in modo da trovare un nome che rappresenti l'area centrista e che sia immediatamente "spendibile" per avviare già in estate la campagna elettorale.

Il timore, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano palermitano, è che ci si trovi in "ritardo" rispetto quanto sta avvenendo in casa di Movimento 5 Stelle, Pd e area progressista, impegnati nelle primarie. Questo senza che sia tramontata ancora l'ipotesi di un tentativo per un Nello Musumeci bis, ipotesi che non sarebbe però gradita a tutto il centrodestra.