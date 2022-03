Musumeci agli alleati: "Il centrodestra diviso perde, perché non dovrei ricandidarmi?"

"Per ricandidarmi alla presidenza della Regione è necessario che io sia sostenuto da almeno un paio di forze politiche, e mi pare al momento queste ci sono. Si tratta di capire se resteranno due o se aumenteranno: io sono comunque ottimista, credo che l'esperienza del 2012, quando il centrodestra andò diviso alle Regionali e perse, basterà". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervenendo a Casa Minutella, in merito alla sua ricandidatura a Palazzo d'Orleans.

La candidatura di Musumeci non è ancora sostenuta ufficialmente dalla coalizione, ad accezione di Diventerà Bellissima e Fratelli d'Italia. "Un centrodestra diviso sarebbe condannato alla sconfitta", ha ribadito poi il governatore aggiungendo: "Sarebbe la prima volta che un presidente uscente non si ricandida al secondo mandato. Tutto può accadere in politica, ma ci deve essere un motivo e io aspetto che mi spieghino perché non dovrei essere ricandidato".