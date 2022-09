Election day, il 29 per cento degli elettori è andato a votare alle 19

Il 29,7 per cento degli agrigentini è andato al voto alle 19 per esprimere la propria preferenza per il rinnovo dell'Ars e per la scelta del presidente della Regione.

Su 480.748 si sono presentati al seggio in 98.643: numeri in linea con quelli del 2017 quando votarono in 146.108 su 483.996, pari al 30,19%.

I dati del voto nei singoli comuni

Il voto nei singoli comuni alle 19 per le nazionali

Comuni % ore 12 % ore 19 Prec. ore 19