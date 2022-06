Musumeci: "Non mi dimetto, ma per l'unità del centrodestra sono pronto a rinunciare alla ricandidatura"

"Non mi dimetto, fino all'ultimo giorno servirò la mia Regione e il popolo siciliano. Nei prossimi giorni si riuniranno i leader nazionali del centrodestra. Ho detto a Giorgia Meloni che se al tavolo nazionale il mio nome dovesse risultare divisivo, io sono pronto a fare un passo indietro e a rinunciare alla mia ricandidatura". Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa in corso in questi momenti a Palazzo d'Orleans.

"Io sono un presidente scomodo, in una terra che finge di volere cambiare - ha aggiunto - ma credo ancora nel primato della politica e nel valore dell'unità del centrodestra che va salvaguardato e tutelato andando ben oltre le pur legittime aspirazioni di ciascuno di noi".

(Articolo in aggiornamento)