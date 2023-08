Eugenio D'Orsi rompe il silenzio e torna in politica: "Racconterò cosa hanno fatto i miei nemici"

"Ho deciso,dopo anni di silenzio ,di ritornare ad occuparmi della politica .E lo farò a modo mio, cioè con schiettezza e senza peli sulla lingua. Ho visto troppe comparse diventare protagonisti saltando da un partito ad un altro".

Inizia così un lungo post su Facebook firmato da Eugenio D'Orsi, già presidente della Provincia e da più parti indicato come futuro candidato alla guida dell'oggi Libero consorzio comunale, qualora la politica si decida sul tema delle elezioni dirette.

"Ho aspettato che finissero i miei processi e che si ripristinasse la mia onorabilità e la dignità di uomo onesto e di amministratore integerrimo che ha lavorato in favore della comunità con scrupolo e coscienza, superando tutte le contumelie di tanta gente a cui ho dato fastidio" scrive ancora D'Orsi, che in questi giorni ha ottenuto un "non luogo a procedere" nell'inchiesta sul presunto "Sistema Campione".

"Ogni giorno,a partire da domani racconteremo cosa ha realizzato in provincia, la mia gestione, ma soprattutto di come si sono organizzati i miei detrattori e i miei nemici" aggiunge alla fine sibillino. Una promessa, certamente non una minaccia, da parte di chi dell'assenza di "filtri" ha sempre fatto un marchio di fabbrica.