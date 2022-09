Elezioni politiche e regionali, Agrigento al voto: notizie e aggiornamenti in diretta

Diretta

Oltre 4,6 milioni i siciliani chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Regione e i deputati dell'Ars, ma anche i rappresentati per Camera e Senato. Il totale delle sezioni da scrutinare è 5.294 in tutta la regione

Oggi in Sicilia si vota per l'elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo dell'Ars. Ma - come del resto d'Italia - anche per la Camera e il Senato. Le operazioni di voto si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle 7 alle 23. Non appena chiuse le urne si inizierà lo spoglio per Camera e Senato.

Lo scrutinio delle regionali invece sarà effettuato domani (26 settembre) a partire dalle 14. Il sistema elettorale, infatti, prevede un solo turno con metodo misto, senza ballottaggio. Saranno chiamati a votare 4.606.564 cittadini siciliani, di cui 2.237.169 maschi e 2.369.395 femmine. Il totale delle sezioni da scrutinare è 5.294 in tutta la regione.