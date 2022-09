Elezioni regionali, dal Movimento cinque stelle la proposta del “reddito energetico” per le imprese

Si tratta di un fondo da 50 milioni di euro da destinare alle aziende per contrastare il “caro bollette”

“Concretezza, entusiasmo e speranza, sono questi i valori che porteremo avanti in questi giorni” - così dai microfoni di AgrigentoNotizie parla il candidato alla presidenza della Regione, Nuccio Di Paola in occasione della presentazione delle liste dei candidati del Movimento cinque stelle alle elezioni, politiche e regionali del prossimo 25 settembre. Per contrastare il caro energia, nel programma elettorale dell'aspirante governatore Di Paola, si parla di “reddito energetico”.

“Tagliando gli sprechi della Regione – dice il candidato alla presidenza - vogliamo mettere cinquanta milioni di euro a disposizione degli imprenditori per la realizzazione di impianti fotovoltaici, di solare termico e di mini eolico per tagliare i costi della bolletta”.