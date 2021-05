Amministrative a Porto Empedocle, Mannino (Parlamento legalità) sostiene Lattuca

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Condivido il cammino socio politico e culturale dell'amico Rino Lattuca, a cui conferisco un attestato di riconoscimento, perché quando una persona scende in campo e si mette in gioco, per il bene del suo territorio, con onestà e credibilità, come ricorda l'esempio del beato Rosario Angelo Livatino, va incoraggiato. Tutto quello che sta facendo Rino lo fa per amore, per il bene della sua terra, ispirandosi al concetto di legalità, giustizia, onestà e bellezza, che alberga nel cuori di ogni siciliano onesto”.

E’ quanto ha dichiarato il prof. Nicolò Mannino, presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, intervenuto ieri sera all’incontro commemorativo delle vittime della strage di Capaci e di tutte le vittime della violenza, promosso dal Comitato Civico” INSIEME PER IL FUTURO DI PORTO EMPEDOCLE”.

“Essere qui oggi è un’onore ed una emozione- dice Nicolò Mannino- siamo nella terra in cui Papa Giovanni Paolo II lanciò l'anatema contro la mafia e, noi, come disse Mons. Carmelo Ferraro, siamo la risposta vivente a quell’anatema. Stasera commemorare le vittime della strage di Capaci, si traduce in un impegno continuo perché nessuna notte possa essere così lunga da impedire al giorno di ritornare, un impegno che condivido con Rino, che conosco da tempo. Sono convinto- conclude il presidente Mannino- che chi si mette in gioco e non sta a guardare , ma si mette a disposizione della propria gente per costruire insieme e condividere un percorso di cambiamento in meglio, va sostenuto”. All'incontro, moderato dall'avv. Francesco Messina sono intervenuti il vice pres. del Parlamento, dott. Salvatore Sardisco e l'imprenditore Calogero Lattuca, candidato alle prossime amministrative di Porto Empedocle, che ringraziando il presidente Mannino per il riconoscimento ricevuto, ha donato ai rappresentanti del Parlamento Internazionale, un albero di ulivo, germoglio di un percorso di rinascita per Porto Empedocle, sul solco della trasparenza e legalità”

“La nostra squadra- dice Calogero lattuca- è composta da eccezionali personalità che, con grande umiltà, sanno amministrare e daranno una spinta alla crescita di Porto Empedocle. Ciò è testimoniato, oggi, dalla presenza del prof. Nicolò Mannino. Porteremo avanti il nostro progetto politico con onestà, trasparenza e legalità".