Elezioni, Tardino: "No a interferenze Ue nelle elezioni italiane"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Da Ursula von der Leyen un’ingerenza inaccettabile, dice agli italiani, con un giro di parole, o votate sinistra o interviene l’Ue con i suoi ‘strumenti’. Cosa fa, minaccia? Sono frasi gravissime, che non possono arrivare a due giorni dal voto dal presidente della Commissione europea che dovrebbe, piuttosto, impegnarsi a trovare soluzioni per il prezzo del gas e il caro bollette, veri problemi dei cittadini. Siamo indignati per questo intervento e ci aspettiamo che la presidente chieda scusa per quanto affermato, ma soprattutto si impegni a rispettare il risultato del voto degli italiani, qualunque esso sia”.

Così in una dichiarazione Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega, candidata alla Camera, co-firmataria dell’interrogazione parlamentare annunciata dalla delegazione Lega al Parlamento Ue