Elezioni nazionali e regionali, il sindaco di Ribera: "Buon lavoro ai deputati eletti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Da esponente politico manifesto la mia personale soddisfazione per la vittoria del centro destra a livello nazionale e regionale: complimenti all’On. Giusy Savarino per la brillante conferma e un grazie di cuore all’Avv. Giovanni Di Caro per il grande impegno profuso ed il risultato ottenuto all’interno delle liste di FDI.

In ultimo, da Sindaco, esprimo un sincero augurio di buon lavoro a tutti in deputati eletti in Provincia e particolarmente ai nostri concittadini On.li Margherita La Rocca e Carmelo Pace: sono certo che faranno il meglio per il nostro territorio e la nostra città, da parte mia ci sarà la massima collaborazione nell’esclusivo interesse della comunità che rappresentiamo.