Elezioni, il fuori programma: Matteo Salvini è tornato a Lampedusa

Matteo Salvini è tornato a Lampedusa, è appena atterrato all'aeroporto e s'è diretto, a quanto pare, all'hotspot di contrada Imbriacola.

Il leader della Lega si era già recato sull'isola ad inizio agosto, il 5 e 6, incontrando gli amministratori, i pescatori e gli albergatori e visitando l'hotspot di contrada Imbriacola. Adesso, praticamente a sopresa, è tornato sulla più grande delle isole Pelagie. Si tratta di una visita fuori programma rispetto agli appuntamenti ufficiali del segretario leghista.

Neanche il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, e il suo vice, Attilio Lucia, erano stati informati di questo fuori programma. Salvini e Lucia, ieri mattina, erano assieme a Ravanusa, nell'area della strage di via Trilussa. E in quell'area, il senatore aveva deposto una corona di fiori e si era soffermato in preghiera in memoria delle 9 vittime, 10 con il piccolo Samuele che è rimasto nel grembo materno.

Non è, al momento, chiaro per quanto tempo si fermerà sull'isola e, soprattutto, perché vi sia tornato.