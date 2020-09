Amministrative 2020, Francesco Lollobrigida in campo per Daniela Catalano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Davanti ad una sala gremita, ieri 25 settembre, al Comitato elettorale di Daniela Catalano, al viale della Vittoria 211, ha avuto luogo la conferenza stampa del capogruppo alla Camera dei Deputati, on. Francesco Lollobrigida, a sostegno della lista di candidati al Consiglio comunale di Fratelli d'Italia e della candidata Sindaco, Daniela Catalano.

Applaudito l'intervento dello stesso deputato, che ha sottolineato come quella di Daniela Catalano sia la scelta giusta per Agrigento, evidenziando il grande lavoro svolto da Lillo Pisano e dal gruppo dirigente locale di Fratelli d'Italia sul territorio e nella composizione della lista.

Francesco Lollobrigida ha anche dedicato alla serata un lungo post sulla propria pagina Facebook: "Daniela Catalano ha le idee molto chiare su cosa fare e con chi: dalle azioni da mettere in campo alla squadra di governo cittadino.

Insieme ai candidati consiglieri di Fratelli d’Italia e al commissario provinciale Calogero Pisano, per far dimenticare a questa città le tante promesse non mantenute dalle vecchie amministrazioni. Per vincere.

Per far rinascere le periferie abbandonate a se stesse e il porticciolo di San Leone". Entusiasmo anche per i discorsi del Commissario di FdI per Agrigento, Calogero Pisano, e della candidata Sindaco, Daniela Catalano. All'evento presenti i consiglieri comunali e tanti simpatizzanti.