Entra nel vivo la campagna elettorale a Favara: presentata la candidatura di Antonio Palumbo

Sarà il sindaco di Scegli Progetto Comune, in uno schieramento che vede anche Pd, Movimento 5 Stelle ed Ecologisti. Sono quattro al momento gli aspiranti primi cittadini in città

Sarà l'ex consigliere comunale Antonio Palumbo il candidato sindaco di "Scegli Progetto Comune", il progetto che vede insieme Pd, Movimento 5 Stelle, il movimento Ecologista, il movimento Favara Beni Comuni ed altri movimenti e associazioni civiche.

"Abbiamo dato stasera prova di come si fa davvero politica, con i cittadini e per i cittadini - ha dichiarato il neo candidato -. Lavoreremo insieme per una Favara diversa, che possa superare le proprie criticità e che le affronti a viso aperto. Noi possiamo farlo, perché non abbiamo mai fatto compromessi con nessuno”. Il progetto sarà condiviso con le forze sociali nei prossimi mesi, con specifiche aree tematiche.

Con la sua salgono a quattro le candidature in città: l'ex onorevole Giuseppe Infurna (Forza Italia, Lega Onda, Democrazia Cristiana, Forza Azzurri,Cambiare passo e NOIper); l'ex assessore e consigliere provinciale Salvatore Montaperto (Udc, Autonomisti, #DiventeràBellissima e Fratelli D'Italia) e Angelo Casà (Per ricostruire Favara).

Domani, 2 agosto, dovrebbero essere irrevocabili le dimissioni del sindaco uscente Anna Alba. Per Favara si aprirà una breve fase commissariale.