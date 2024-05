Forza Italia agrigentina e le Europee: La Rocca Ruvolo a Licata e a Raffadali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Prosegue il tour elettorale verso il voto dell’8 e il 9 giugno per il rinnovo del Parlamento di Bruxelles da parte di Forza Italia agrigentina, a sostegno della candidata, l’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, deputata regionale, sindaco di Montevago e coordinatrice provinciale del partito. Amici e militanti sono stati appena incontrati a Licata e a Raffadali, dove La Rocca Ruvolo è intervenuta insieme al vice coordinatore regionale, l’onorevole Riccardo Gallo. E’ stato ribadito l’impegno di Margherita La Rocca Ruvolo “a mantenere un rapporto serrato e costante tra i territori locali, la Regione, lo Stato e l’Europa, in un contesto ormai di diretto e imprescindibile collegamento. Forza Italia – è stato sottolineato – si candida con La Rocca Ruvolo a coltivare tale rapporto perché solo sfruttando le risorse europee, con adeguati progetti di investimento, è possibile determinare progresso economico e sociale nei Comuni dove, invece, le Amministrazioni locali sono afflitte dal dissesto finanziario per gli scarsi trasferimenti da Stato e Regione”.