Amministrative e Regionali, Cuffaro: "Ecco come ho fatto rinascere la Dc"

A Favara ha sfiorato l'11 per cento, insidiando il primato di "DiventeràBellissima". La Dc di Silvio Cuffaro, ex presidente della Regione, è tornata. "La Dc ha commesso molti errori, io di più, ma abbiamo pagato entrambi. Sono stato 1.758 giorni in un carcere e la condanna l'ho scontata tutta - ha detto l'ex governatore al Giornale di Sicilia - . Detto questo, penso che né io, né la Dc possiamo rinunciare alle nostre ragioni: riportare un sogno dentro la scheda elettorale. Non posso essere eletto, l'idea di tornare a governare potere non mi solletica. Io con la gente parlo di politica, idee, valori, progetti. Altro non posso offrire". Cuffaro ha detto chiaramente, attraverso le colonne del Giornale di Sicilia, che "non vuole perseguire nulla di personale". "Voglio solo rimettere in moto il meccanismo della Dc - ha concluso - . Ma dico subito che le Regionali saranno il mio ultimo atto, poi non sarà più compito mio. Io e mio figlio abbiamo deciso: dopo l'elezione del presidente della Regione torneremo a fare i volontari in un ospedale del Burundi. Il mio percorso si chiuderà così".