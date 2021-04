Elezioni amministrative a Favara, Fratelli d'Italia "chiama" il centrodestra

Elezioni amministrative, anche a Favara fioccano gli appelli ad un centrodestra unito. Il direttivo cittadino di Fratelli d'Italia, infatti, insieme al commissario provinciale Calogero Pisano, tornano a ribadire la necessità di un progetto comune che veda impegnate tutte le formazione dell'area di centrodestra con la collaborazione delle liste civiche.

“È tempo di pensare alle idee ancora prima di pensare alle persone - si legge in una nota di Fratelli d’Italia Direttivo di Favara -. Per questa ragione siamo convinti che i partiti ed i coordinamenti cittadini di centrodestra, nati in questi mesi, non possono che dirsi favorevoli nel proseguire in questa direzione. Per tale motivo Fratelli d’Italia invita tutti i partiti di centrodestra unitamente alle liste civiche di tale area, a riprendere il lavoro lasciato in sospeso nel tavolo congiunto, compatibilmente con le misure e le disposizioni di contenimento del contagio che in questi mesi non ci hanno di certo aiutato nel proseguire in questa direzione, al fine di riprendere quel confronto intrapreso sulle sfide che la prossima amministrazione dovrà affrontare e tracciare insieme un programma chiaro sui principali temi che interessano il Comune di Favara, cominciando proprio da quello economico e finanziario dell’ente".